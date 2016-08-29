Саратовского прокурора, подозреваемого во взяточничестве, арестовали на 2 месяца

Саратовского прокурора Владимира Чечина поместили под стражу на два месяца по подозрению во взяточничестве и покушении на мошенничество.

Об этом сегодня сообщили в УФСБ по Саратовской области, ссылаясь на информацию одного из районных судов Нижнего Новгорода. Уточняется, что Чечин подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Согласно данным ТАСС, саратовский прокурор был задержан еще 25 августа в своем родном городе сотрудниками регионального УФСБ и федерального СК. Отмечается, что Чечин попался с поличным при получении денежных средств в размере $10 или 750 тыс. рублей.

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