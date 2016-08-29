В Москве в последнее время активно демонтируются и вывозятся старые киоски по продаже прессы, и на их место устанавливаются новые модели торговых объектов, которые очень гармонируют с архитектурой города. Один из них - киоск типа «Французский», установленный по адресу улица Профсоюзная, вл.91, достоин особого внимания.

Это просторный торговый объект с двумя большими распашными ставнями, на которые вертикально выкладывается большое количество печатных изданий. Здесь же, на центральной горизонтальной витрине киоска раскладываются ежедневные и еженедельные газеты. На задней стене внутри торгового объекта также представлено очень много журналов.



Важно, что в новой торговой точке покупатель сам, как в магазине самообслуживания, может полистать понравившееся издание и купить его. Для объекта такого типа специально изготовлено большое окно выдачи товара, что летом значительно облегчает общение покупателя с продавцом. При необходимости киоскёр может выйти на улицу и пообщаться с покупателем о новинках печатных СМИ и проинформировать его о наиболее интересных изданиях.



Кроме того, в киоске, благодаря его большой площади, в широком ассортименте представлены книги, сувениры, настенные календари, пластиковые и мягкие игрушки. Особое внимание накануне Дня знаний здесь уделено школьникам. Огромное количество канцелярских товаров: тетрадей, блокнотов, пеналов для мальчиков и девочек представлено на витринах нового торгового объекта. Теперь им и их родителям не нужно идти в специализированные магазины за школьными принадлежностями, уже здесь они могут закупить большую часть необходимого для учёбы товара. Раньше, в старом киоске печати, покупателям не могли предложить такого разнообразия продукции по причине его маленькой площади. Сейчас, по словам продавца, дневная выручка с нового торгового объекта выше в два-три раза. А значит, и работать ему интереснее, так как зарплата киоскера напрямую зависит от товарооборота.



Побеседовав с покупателями, мы поняли, что торговый объект по продаже прессы типа «Французский» соответствуют современным требованиям и очень востребован у населения как очень удобный формат уличной торговли прессой. У этих киосков, бесспорно, большое будущее.









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