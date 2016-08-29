Заговор против ЦБ?

Центральный банк РФ не ругал только ленивый. Оно и понятно, в непростых экономических условиях растёт число обанкротившихся банков, в том числе и тех, кто уходит от выплат своим вкладчикам мошенническим путём. Очевидно, в преддверии осенних выборов в Госдуму РФ, многие обиженные банкиры, у которых отозвали лицензию, могут попытаться политизировать эту ситуацию. Главное, найти подходящий повод.



Подобным «удачным» случаем для таких действий, по мнению некоторых экспертов, может стать ситуация, которая разгорелась вокруг Банка «Агентство расчётно-кредитная система», известного также как АрксБанк. В июле этого года ЦБ отозвал у них лицензию за проведение рискованных операций. Затем временная администрация банка выяснила, что в организации велась двойная бухгалтерия – в балансе не было отражено около 35 млрд. рублей!



Это привело к тому, что вкладчики попросту не могли получить свои деньги, которые были застрахованы в «Агентстве по страхованию вкладов» (АСВ). Тогда обманутые люди попытались взять штурмом здание АрксБанка, дабы добиться справедливости. Ситуацию удалось нормализовать – АСВ пообещало, что граждане, деньги которых были не учтены в балансе, всё же получат компенсации в размере своих вкладов.



По словам кандидата экономических наук, директора УКЦ «Учебная Корпорация» РЭУ им. Г.В. Плеханова Ярослава Кабакова, подобные скандалы могут повториться ещё не раз до конца года. Ведь подобная мошенническая схема была выявлена и в Мособлбанке. Получается, что такую же операцию могут проводить и другие банки?



Как заявлял директор АСВ Алексей Абрамов: «Арксбанк — это новая генерация финансовых схем, с которой так изощренно не сталкивались ни мы, ни ЦБ. Но теперь мы об этом знаем и работаем над этим». Следовательно, теперь предстоит на законодательном уровне учесть подобные пробелы, чтобы в будущем не возникало бы ситуаций, когда АСВ приходится принимать не подкреплённое законом решение о выплате компенсаций «забалансовым» вкладчикам. К слову, ЦБ уже движется в этом направлении и хочет улучшить контроль реестров банковских вкладов, чтобы исключить такие финансовые махинации в зародыше. Вот только для этого нужна законодательная база, ведь даже сам вкладчик не может узнать отразил ли банк его деньги в отчётности или нет.



При этом стоит отметить, что во всей этой истории регулирующие структуры действуют наиболее корректно по отношению к обманутым гражданам. АСВ, например, не стал отмахиваться от «забалансовых» вкладчиков. Что касается, других случаев отзыва лицензии у банков, то там до таких вопиющих махинациях дело не доходило, и с застрахованными депозитами проблем не было.



По мнению Председателя Попечительского Совета «Опоры России» Сергея Борисова, регуляторы, пока нет этой самой законодательной базы, должны по косвенным признакам продолжать выявлять организаторов таких мошеннических схем. В конце концов, подобные случаи не лучшим образом отражаются на всём банковском бизнесе – люди попросту теряют доверие к финансово-кредитным организациям, что опять же плохо сказывается на экономической ситуации в стране.



Вместе с этим среди экспертов растёт уверенность в том, что некоторые банкиры смогут организовать этакий заговор против усиления контроля. Мол, смотрите какая нехорошая власть, которая развязала руки ЦБ и другим регуляторам, с целью задушить все мелкие и средние банки, оставив на этом рынке только крупных игроков. Для этого подойдёт любой повод, который дискредитирует действия ЦБ и АСВ. А зная то, что желающих их покритиковать достаточно, плюс вспомним сложившиеся стереотипы в отношении Банка России, можно настроить депутатов против их инициатив по усилению контроля над реестрами вкладов. В конце концов, экономические проблемы в последние годы стали для ряда политиков неотъемлемым объектом самопиара.





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