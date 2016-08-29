Мусульмане просят президента РФ сделать свои праздники нерабочими днями

Граждане Российской Федерации, которые исповедуют мусульманство, обратились к президенту РФ с просьбой сделать нерабочими днями священные мусульманские праздники – Курбан-байрам и Ураза-байрам.

Обращение, опубликованное в Сети, подписано 453 людьми, которые заявляют о своем праве на нерабочие дни во время мусульманских праздников. По их мнению, христиане отмечают Рождество Христово 7 января, который не является официальным государственным праздником, но, тем не менее, становится выходным днем.

Мусульманские праздники также важны для последователей этой религии, которые хотят отдыхать в эти дни. Ближайшим праздником будет Курбан-байрам – 12 сентября.

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