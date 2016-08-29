Суп с мухами - новинка в меню волгоградского кафе

В привокзальном кафе отъезжающим в Санкт-Петербург гостям предложили отведать суп с насекомыми. Местную жительницу ситуация заставила «краснеть» перед гостями города.



Волгоградка в социальных сетях поделилась историей, как она в ночь с 27 на 28 августа провожала своих знакомых в Санкт-Петербург. По словам девушки, видит она своего брата нечасто и молодые люди решили перекусить и поговорить перед дорогой в ближайшем кафе, а именно кафе-ресторане волгоградского железнодорожного вокзала. Но когда люди стали выбирать еду из предложенного меню и увидели «будущие заказы» на подносе, у них полностью пропал былой аппетит, более того, блюда и антисанитарные условия кафе повергли их в шоковое состояние.



- По тарелкам лазили зеленые мухи, в некоторых плавали уже мухи-утопленники. Стояла белая консистенция (никак иначе назвать ее не могу) в чашке заветренная с ложкой внутри. Но самым «вкусным» оказалось блюдо с жуком-плавуном. Где они его взяли, как он туда попал... Это было для нас большим вопросом, - прокомментировала девушка.



Так, компания решила обратиться по поводу увиденного к одному из сотрудников в кафе. Но объяснений молодым людям давать так никто и не поспешил. Однако не приглянувшиеся тарелки пообещали убрать, но не при девушке и ее брате.



- На кухне все повара работают без головных уборов. Продавщица постоянно хамила с недовольным лицом. Повсюду лазает непонятная живность, - возмутилась волгоградка.

продолжение материала в интернет-газете "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" 28.08.16