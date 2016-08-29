Реликтовые дубы собраются вырубить в Калининградской области

В середине сентября эксперты сделают окончательное заключение, возможно ли спасти реликтовые дубы на территории природного парка «Виштынецкий» в районе поселка Пугачево.



Исследование реликтовых дубов на территории природного парка «Виштынецкий» проводили независимые лаборатории местной ветслужбы, специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга и все они пришли к выводу, что деревья заражены опасным заболеванием бактериальная водянка. «Поскольку крайнее исследование проводил профессор Гнименко, специалист мирового уровня, то возник интерес к этому случаю. Оказывается, на территории Российской Федерации это заболевание выявилось впервые, - в четверг, 25 августа, на пресс-завтраке заявил журналистам начальник регионального департамента лесного хозяйства Александр Соколов. - По информации литовских коллег, лет 10 назад из-за этого заболевания в Литве были вынуждены вырубить 15 тысяч гектаров дубовых лесов».



По словам руководителя департамента, в июле этого года вместе с российскими специалистами литовцы взяли с деревьев более 100 проб бактерий не только в парке «Виштынецкий», но и в Нестеровском лесничестве. В течение двух месяцев бактерии будут выращивать в лаборатории и исследовать. В конце августа – начале сентября станет известен результат научного изучения. «Специалисты российской лаборатории планируют приехать сюда и еще раз пообщаться со своими литовскими и польскими коллегами, поскольку проблема общая. Мы ждем от них ответ на вопрос, что же теперь делать. Необходимо понять, есть ли какие-то методы лечения либо необходимо принимать другие срочные меры, чтобы не погибли все дубовые насаждения у нас в области», - сказал Соколов.

продолжение материала на портале "НИА-КАЛИНИНГРАД" 25.08.16