В Феодосии возродят винный фестиваль

В Крыму планируют возродить Международный фестиваль вина WineFeoFest . Об этом сообщил 28 августа глава администрации Феодосии Станислав Крысин. Фестиваль обещают возродить уже в следующем году.

Администрация Крыма считает подобные фестивали будут популяризировать не только вино, но и наш Крым. Фестиваль вина WineFeoFest проводился в Феодосии с 2011 по 2013 годы. На WineFeoFest съезжались ведущие виноделы из России, Грузии, Молдовы, Болгарии, Турции, Испании и Германии. Глава Феодосии сообщил, что местные виноделы к нему уже обратились с просьбой возродить фестиваль, так что первые участники уже есть.