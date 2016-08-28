Арктическая медицина получит развитие на федеральном уровне

Иван Лепетинский, член рабочей группы при Минздраве, участник форума «Территория смыслов на Клязьме», поднял вопрос о развитии медицины в Арктике, которая должна стать в ряд с другими стратегическими районами.

Отдаленные районы, по мнению Ивана Лепетинского, должны быть так же оснащены в медицинском плане, как и другие регионы России. Развитие Арктики предполагает, что там возникнет необходимость в квалифицированных специалистах: вирусологах, микробиологах, вакцинологах. Именно необходимо уже сейчас заботиться о подготовке соответствующих кадров, подчеркнул участник форума.

Пока, как сообщил Иван Лепетинский, он является единственным в стране ординатором по специальности «водолазная медицина», а таких специалистов должно быть значительно больше.

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