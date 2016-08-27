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Житель Кузбасса снял «ядерный гриб» (ВИДЕО)

27 августа 2016, 16:32 [ «АН-онлайн» ]

Житель Кузбасса снял «ядерный гриб» (ВИДЕО)

Большой переполох наделало в Кемеровской области появившееся в небе облако, напоминающее своим внешним видом ядерный гриб.

Как сообщает life.ru, необычное природное явление снял житель города Ленинска-Кузнецкого. Интернет-пользователи в комментариях к ролику предположили, что произошла авария на одной из местных шахт.  

В правоохранительных органах эти слухи опровергли. Там рассказали, что никаких сообщений о ЧП не поступало. Снятый же «ядерный гриб» - обычное облако.

Видео, которое сделал кемеровчанин, можно посмотреть здесь

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