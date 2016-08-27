В России работник "Макдональдса" выиграл 74 миллиона

Работник одного из российских предприятий "Макдональдс" сказал своему начальнику все то, что давно мечтал сказать, и уволился, потому что в обеденный перерыв сумел выиграть джек-пот в 74 652 357 рублей.

Иван Чернов, теперь уже бывший работник предприятия быстрого питания, рассказал, что он с коллегами просто дурачился и шутил в обеденный перерыв, обсуждая, что можно сделать, имея большие деньги, - никто не верил, что сорвет джек-пот в интернет казино. Но так случилось, что ссылка в интернете, на которую кликнул Иван, резко изменила его жизнь. Иван никогда не играл в казино, потому что зарабатывал мало, а тут увидел рекламу в интернет-казино, где нужен был взнос 1200 рублей. Сумма небольшая, так что терять нечего – так рассудил Иван и сыграл.