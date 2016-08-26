Российским олимпийцам присвоены воинские звания

Вечером в пятницу, 26 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу присвоил российским олимпийским чемпионам воинские звания и наградил спортсменов медалями.

Глава ведомства назвал олимпийцев бойцами, выигравшими серьезное сражение. Шойгу назвал победой момент, когда на площадках в разных уголках планеты звучит российский гимн. Как передает РИА "Новости", ссылаясь на слова министра обороны, многие пытались победить россиян, унизить их и сделать так, чтобы сильнейшие спортсмены не попали на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. По убеждению Сергея Шойгу, все эти действия были совершены исключительно из страха перед Российской Федерацией, которая действительно сильна.

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