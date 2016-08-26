На некоторые лекарства цены в России завышены в 160 раз

В пятницу, 27 августа, глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что цены на некоторые лекарства, содержащие одни и те же вещества, но продающиеся в России под разными торговыми марками, завышены в 160 раз.

Артемьев заметил, что еще два года назад было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что иногда цены на лекарства в РФ завышаются в зависимости от марки. В интервью телеканалу "Россия 24" он привел в качестве примера но-шпу и заметил, что химическая формула вещества идентична, однако препарат имеет целый ряд разнообразных торговых наименований.

Так, одни и те же таблетки в разных упаковках и под разными названиями могут отличаться в цене в 160 раз.

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