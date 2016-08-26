На некоторые лекарства цены в России завышены в 160 раз

СРОЧНО
|19:40  В Люберцах взорвали подозрительный предмет |19:15  Лавров и Керри обсуждают ситуацию в Сирии уже восемь часов |19:06  Молдавия заявила о своем желании улучшить отношения с Россией |18:51  Тело одной из трех девочек, пропавших у реки в Амурской области, обнаружено |18:41  В России набирают популярность африканские сомы |18:06  УЕФА внёс серьёзные изменения в регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы |17:58  Путин и Эрдоган решили, где и когда встретятся |17:57  Рогозин: «Россия – кулак в горле Запада» |17:21  Кирпич упал на голову прохожему в центре Москвы |17:17  Определились соперники «Зенита» и «Краснодара» по групповому турниру Лиги Европы |17:07  Возобновились переговоры Керри, Лаврова и де Мистуры в Женеве |16:56  Путин и Эрдоган побеседовали по телефону |16:17  В подмосковных Люберцах объявлена угроза взрыва, центр города перекрыт |16:02  МЭР предлагает Крыму еще 60 миллиардов рублей |16:02  "Ощадбанк" судится с Россией за потери в Крыму |15:47  Олимпийской чемпионке удалось продать подаренный BMW, не отходя от Кремля |15:32  В челябинской больнице женщину приковали к батарее |15:25  Встреча Лаврова, Керри и де Мистуры приостановлена |15:25  Введение курортного сбора: как изменятся цены на отдых в России? |15:07  В центре Москвы грузовик переехал женщину |14:58  В Кирове школьница избила сверстницу для записи на видео |14:39  "Почта России" выпустила новые марки, посвящённые стадионам ЧМ по футболу-2018 |14:32  Старый тренер "Локомотив" не испортит: Сёмин снова "рулит" |14:10  Apple создаст собственную социальную сеть |13:43  Подросток, снимавший на видео издевательства над школьницей, извинился (ВИДЕО) |13:00  ЦБ РФ снизил курсы евро и доллара |12:51  Российские тяжелоатлеты обиделись на Дмитрия Медведева |12:24  Госзакупки импортных продуктов ограничат только для госучреждений |12:10  В здании Нагатинского суда Москвы чуть не покончили с собой четыре человека |11:42  В Женеве проходят переговоры Лаврова и Керри по Сирии

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

PR

//новости Kadam.net

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Общество

На некоторые лекарства цены в России завышены в 160 раз

26 августа 2016, 19:33 [ «АН-онлайн» ]

На некоторые лекарства цены в России завышены в 160 раз
фото: pixabay.com

В пятницу, 27 августа, глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что цены на некоторые лекарства, содержащие одни и те же вещества, но продающиеся в России под разными торговыми марками, завышены в 160 раз.

Артемьев заметил, что еще два года назад было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что иногда цены на лекарства в РФ завышаются в зависимости от марки. В интервью телеканалу "Россия 24" он привел в качестве примера но-шпу и заметил, что химическая формула вещества идентична, однако препарат имеет целый ряд разнообразных торговых наименований.

Так, одни и те же таблетки в разных упаковках и под разными названиями могут отличаться в цене в 160 раз.

Читайте также:

Приобретение лекарств: выбираем лучшие цены и аптеки 

Половина россиян не слушает рекомендации врачей по поводу лекарств 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Здоровье

Напечатать человека - вопрос цены и времени

Напечатать человека - вопрос цены и времени

Проблема трансплантации донорских органов в мире не нова. А если использовать искусственные? Уже сейчас наши ученые могут напечатать кровеносный сосуд примерно как сувенир из пластика на 3D-принтере.

//Общество

Глава ДНР: трансвеститы - самое страшное подразделение в армии Украины

Глава ДНР: трансвеститы - самое страшное подразделение в армии Украины

Александр Захарченко, занимающий пост главы Донецкой Народной республики (ДНР), резко высказался по поводу военного парада в честь Дня Независимости, прошедшего два дня назад в столице Украины.

//Спорт

Российские тяжелоатлеты обиделись на Дмитрия Медведева

Российские тяжелоатлеты обиделись на Дмитрия Медведева

Тима Туриева, чемпионка мира по тяжелой атлетике, написала возмущенный пост в своем блоге в соцсети Instagram после церемонии награждения призеров Олимпийских Игр-2016. Ее возмутили слова Дмитрия Медведева.

//Спорт

Олимпийской чемпионке удалось продать подаренный BMW, не отходя от Кремля

Олимпийской чемпионке удалось продать подаренный BMW, не отходя от Кремля

Чемпионка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро смогла продать подаренный ей белый автомобиль BMW X6, не отходя от Кремля. На выходе с территории спортсменку перехватил поклонник с чемоданом денег.

//Криминал

Пассажир самолета надругался над сидящей рядом девятилетней девочкой

Пассажир самолета надругался над сидящей рядом девятилетней девочкой

Шокирующий случай сексуального насилия над ребенком произошел в авиалайнере при перелете из Новосибирска в Москву. Мужчина надругался над девятилетней девочкой, которая летела в соседнем кресле.

//Происшествия

В подмосковных Люберцах объявлена угроза взрыва, центр города перекрыт

В подмосковных Люберцах объявлена угроза взрыва, центр города перекрыт

Днем в пятницу, 26 августа, в подмосковном городе Люберцы сообщили об угрозе взрыва. Сотрудники правоохранительных органов оперативно перекрыли центральную магистраль населенного пункта - Октябрьский проспект.

//Наука

Найдена галактика, состоящая на 99,99% из темной материи

Найдена галактика, состоящая на 99,99% из темной материи

Астрономы заявили об открытии галактики, на 99,99% состоящей из темной материи. Галактика оказалась настолько тусклой, что ее удалось обнаружить спустя десятилетия при помощи крупнейших телескопов мира.

//Шоу-бизнес

Концерт «Руки вверх» в Калуге отменен из-за трагедии в семье солиста

Концерт «Руки вверх» в Калуге отменен из-за трагедии в семье солиста

Концерт группы «Руки вверх», который должен был состояться в рамках празднования Дня города Калуги, отменен в связи с тем, что в семье артиста произошла трагедия: скончался отец Сергея Жукова.

//Спорт

"Почта России" выпустила новые марки, посвящённые стадионам ЧМ по футболу-2018

Почта России выпустила новые марки, посвящённые стадионам ЧМ по футболу-2018

"Почта России" выпустила в официальное обращение четыре новые марки из серии «Стадионы» филателистической программы, приуроченной к чемпионату мира по футболу ФИФА 2018 года, который будет проведен в России.

//Происшествия

В Люберцах взорвали подозрительный предмет

В Люберцах взорвали подозрительный предмет

В пятницу специалисты приняли решение уничтожить подозрительный предмет, который был обнаружен на остановке в подмосковных Люберцах. Объект был ликвидирован при помощи направленного взрыва.

//Общество

На некоторые лекарства цены в России завышены в 160 раз

На некоторые лекарства цены в России завышены в 160 раз

В пятницу, 27 августа, глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что цены на некоторые лекарства, содержащие одни и те же вещества, но продающиеся в России под разными торговыми марками, завышены в 160 раз.

//Новости ADWILE

//В мире

В Тихом океане приводнился космический грузовик Dragon

В Тихом океане приводнился космический грузовик Dragon

В пятницу, 27 августа, в Тихом океане успешно приводнился космический грузовик Dragon, который в течение месяца находился на Международной космической станции. Корабль привез на Землю материалы научных экспериментов NASA.

//Политика

Лавров и Керри обсуждают ситуацию в Сирии уже восемь часов

Лавров и Керри обсуждают ситуацию в Сирии уже восемь часов

Беседа главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Америки Джона Керри в Женеве продолжается уже долгое время. Переговоры дипломатов длятся почти восемь часов.

//Политика

Молдавия заявила о своем желании улучшить отношения с Россией

Молдавия заявила о своем желании улучшить отношения с Россией

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил в пятницу о том, что Кишинев хочет наладить отношения с Россией. Политик убежден, что барьер между странами непременно будет преодолен.

//Происшествия

Тело одной из трех девочек, пропавших у реки в Амурской области, обнаружено

Тело одной из трех девочек, пропавших у реки в Амурской области, обнаружено

В пятницу спасатели нашли тело одной из трех девочек, которые в начале августа пропали у реки Бурея в Амурской области. Об этом заявил старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Алексей Лубинский.

//Экономика

В России набирают популярность африканские сомы

В России набирают популярность африканские сомы

В Ленинградской и Псковской областях начали производить экзотические виды рыб вроде африканского сома. Дистрибьютор рассказала «Аргументам недели», чем они особенно хороши для продажи и потребления.

//Общество

Дрессировщика Запашного экстренно прооперировали в Сочи

Дрессировщика Запашного экстренно прооперировали в Сочи

В четверг, 26 августа, в больницу номер 3 города Сочи был экстренно доставлен народный артист СССР, знаменитый дрессировщик Мстислав Запашный. У него диагностировали защемление грыжи и прооперировали.

//Общество

Названо количество людей, утонувших в Москве за текущий год

Названо количество людей, утонувших в Москве за текущий год

Главный государственный инспектор по маломерным судам Владимир Волков в пятницу, 27 августа, рассказал, сколько людей утонули с начала текущего года в московских водоемах. Количество утопленников равняется 52.

//В мире

Украина собирается установить на границе с Крымом противотанковые ежи

Украина собирается установить на границе с Крымом противотанковые ежи

На границе с Крымом планируется установить заграждение из противотанковых ежей. Украинские власти таким образом надеются исключить возможные инциденты, которые могут привести к обострению обстановки.

//Спорт

УЕФА внёс серьёзные изменения в регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА внёс серьёзные изменения в регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы

Регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы серьёзно изменится на период с 2018 по 2021 год. Представителям не «топовых» европейских лиг будет труднее пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов.

//Политика

Путин и Эрдоган решили, где и когда встретятся

Путин и Эрдоган решили, где и когда встретятся

В пятницу, 27 августа, глава Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились о том, где и когда состоится их личная встреча.

//Политика

Рогозин: «Россия – кулак в горле Запада»

Рогозин: «Россия – кулак в горле Запада»

Санкции против России не могут иметь временного характера, поскольку она сама своим существованием Западу как кулак в горле со своей независимостью и огромной богатой территорией, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

//Общество

Путешественнику предложили ждать своего рейса 47 лет

Путешественнику предложили ждать своего рейса 47 лет

Джеймс Ллойд пожаловался: хотел из города Крайстчерч слетать в Лондон, а так как прямого авиасообщения между этими городами нет, то ему предложили перекантоваться в аэропорту Бангкока 413 786 часов и 25 минут.

//Новости партнеров

//Криминал

Установлена личность педофила с рейса Новосибирск-Москва

Установлена личность педофила с рейса Новосибирск-Москва

Сотрудникам полиции удалось установить личность гражданина, совершившего действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Москву.

//В мире

Киев предлагает ополченцам прекратить огонь в Донбассе с 1 сентября

Киев предлагает ополченцам прекратить огонь в Донбассе с 1 сентября

На заседании гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы стороны конфликта на юго-востоке Украины поговорили о прекращении огня в Донбассе с 1 сентября.Этот вопрос был поднят по инициативе Порошенко.

//В мире

Утечка опасных химикатов произошла на военной базе в США

Утечка опасных химикатов произошла на военной базе в США

На базе ВВС Национальной гвардии США в штате Нью-Джерси вчера произошла утечка опасных химикатов. Согласно последним данным, шестеро военнослужащих были госпитализированы в целях предосторожности.

//В мире

Европейские дипломаты неформально обсудят Турцию

Европейские дипломаты неформально обсудят Турцию

Об отношениях Евросоюза и Турции будут говорить на следующей неделе в Братиславе министры иностранных дел этих стран. Встреча будет неформальной, хотя Словакия председательствует в ЕС с 1 июля.

//Общество

По решению Путина своих должностей лишились восемь высокопоставленных чиновников

По решению Путина своих должностей лишились восемь высокопоставленных чиновников

Кадровые перестановки коснулись Министерства по чрезвычайным ситуациям, Следственного комитета и Министерства внутренних дел. С занимаемых должностей оказались сняты сразу восемь высокопоставленных чиновников.

//Происшествия

Кирпич упал на голову прохожему в центре Москвы

Кирпич упал на голову прохожему в центре Москвы

В пятницу, 27 августа, в центре Москвы у станции метро "Дмитровская" на голову прохожему упал кирпич. Согласно последней информации, инцидент произошел во время демонтажа объекта самостроя.

//Спорт

Определились соперники «Зенита» и «Краснодара» по групповому турниру Лиги Европы

Определились соперники «Зенита» и «Краснодара» по групповому турниру Лиги Европы

В результате жеребьёвки группового турнира Лиги Европы, которая состоялась в Монако, стало известно, кто станет соперниками российских футбольных клубов «Зенит» и «Краснодар» по группам.

//В мире

В Запорожье запретили концерты артистов, выступавших в Крыму и Донбассе

В Запорожье запретили концерты артистов, выступавших в Крыму и Донбассе

В Запорожье местные власти запретили концерты "пророссийских артистов". Также концерты запретили всем, кто выступал в Крыму или в неконтролируемых Киевом районах Донбасса. Такое же решение приняли во Львове.

//Политика

Возобновились переговоры Керри, Лаврова и де Мистуры в Женеве

Возобновились переговоры Керри, Лаврова и де Мистуры в Женеве

Днем в пятницу, 27 августа, в Женеве возобновились переговоры двух дипломатов - министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Америки Джона Керри.

//Политика

Путин и Эрдоган побеседовали по телефону

Путин и Эрдоган побеседовали по телефону

В пятницу, 27 августа, президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики, согласно последним данным, обсудили ситуацию в Сирии.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры