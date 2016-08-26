Студентам ростовского вуза запретили ходить на лекции в хиджабах

В ростовском вузе студентам запретили ходить на лекции в хиджабах и танцевать лезгинку. Ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи считает, что показывать особенности национальной культуры нужно только в специально отведенных местах. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал корреспондент Александр Степанов.

«Такое решение принял Ученый совет вуза, объяснив это тем, что университет — это светское образовательное учреждение, а потому учащимся не следует привлекать к себе внимание таким способом», - сообщил журналист.

Корреспондент отметил, что запрет касается не только хиджабов, но и хождения по территории университета в шортах, тапочках и так далее. Ранее были случаи, когда молодые люди из кавказских республик, удачно сдав сессию, принимались отмечать это событие зажигательными танцами. Случалось такое и перед главным корпусом университета.

«Ректор отметил, что этот запрет не вызвал протестов со стороны студентов. С ними и представителями диаспор провели соответствующие беседы и все объяснили», - добавил Степанов.

Впервые в России запрет на ношение хиджабов в школах ввело правительство в октябре 2012 года. Верховный суд поддержал это решение, несмотря на жалобы активистов.