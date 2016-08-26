Подаренный призеру Олимпиады автомобиль BMW Х6 выставлен на продажу

Объявление о продаже машины, подаренной российским президентом Владимиром Путиным, появилось на популярном сайте. В описании подчеркивается, что автомобиль выдан за заслуги на Олимпийских Играх-2016.

Продавец, выставивший на продажу автомобиль, подаренный президентом РФ, заявляет, что машина является собственностью одного из членов национальной сборной по синхронному плаванию. По словам менеджера, машина абсолютно новая в максимальной люксовой комплектации и её стоимость достигает 4,670 миллиона рублей.

Тем не менее, реальному покупателю предлагается торг. Особенностью машин стало то, что вместо государственных номеров на них – фамилии и имена чемпионов Олимпиады.

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