Самовольный ремонт дороги в Астрахани привел к штрафу в 25 тысяч рублей

25 тысяч рублей штрафа было наложено на строителей, которые согласились закатать дорогу по инициативе жителей дома в Астрахани. Сотрудники ГИБДД и службы контроля зафиксировали правонарушение по повреждению дороги.

Парадоксальная ситуация сложилась в Астрахани. Жильцы дома, потеряв надежду достучаться до местных властей с просьбами заасфальтировать дорогу между подъездами, приняли решение самостоятельно вызвать подрядчика, чтобы отремонтировать проезд, сообщает lenta.ru. Но в результате строители, которые были задействованы в работах, оказались оштрафованы. По мнению сотрудников ГИБДД и служб муниципального контроля, дорога была испорчена, повреждена, что предполагает штраф в 25 тысяч рублей.

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