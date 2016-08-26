Крымские предприятия не допускают специалистов для взятия проб на качество продукции

В Крыму была проведена проверка предприятий с целью выявить факты фальсификации продуктов питания. Специалистами Госкомветеринарии республики и управления регионального Россельхознадзора были установлены случаи подмены заявленных ингредиентов более дешевым сырьем.

Кроме того, некоторые предприятия вообще отказались допустить специалистов для отбора проб продукции.

Материалы переданы в Россельхознадзор и правоохранительным органам для проведения дальнейших проверок по факту препятствия сотрудникам и использования некачественного сырья.

Читатйте также:

Другие новости по теме «Общество»

См. все новости дня