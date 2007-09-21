«Братьев Грим» бросил продюсер

ПРОДЮСЕР группы «Братья Грим» Леонид Бурлаков принял решение расстаться с коллективом и не продлевать закончившийся трехгодичный контракт. – Мои обязательства перед группой выполнены, – признался «Аргументам неделi» Леонид Бурлаков. – А поскольку «Братья Грим» сегодня знают все о шоу-бизнесе, они могут отправиться в плавание самостоятельно!

По слухам, такая категоричность продюсера вызвана затянувшимся творческим кризисом группы и их звездными понтами, которые в последнее время стали распространяться и на их менеджмент. Хотя Бурлаков не подтвердил нам своих намерений лишить группу имени или ряда песен, «Братья Грим» и их директор информацию о разрыве и своей продюсерской самостоятельности комментировать пока боятся. Видимо, надеются на возобновление совместной трудовой деятельности. Но это вряд ли. Как сообщают наши достоверные информационные источники, Леонид Бурлаков уже взял под свое крыло две новые группы с женским вокалом. Так что в ближайшем времени на олимпе шоу-бизнеса вновь засияют новые звезды.

А то, что это будет достойным открытием, сомневаться не приходится. Ведь в свое время именно он «зажег» для публики Земфиру и «Мумий тролля». Что же касается «Братьев Грим», то будет жаль, если звездные заморочки лишат их надежного командного тыла и творчества.