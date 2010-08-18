Сукачев засудит должников?
№ 32(222) от 19.08.2010 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
В поисках справедливости этим летом находится и Гарик Сукачев. Певец принялся выбивать долги из своих должников с помощью Фемиды. Как говорят коллеги музыканта, не так давно от лица Сукачева в судебные инстанции было подано сразу два иска. Один из них – «претензия» по долгу к продюсеру фильма «Дом солнца», в котором Сукачев реализовывал свои режиссерские амбиции.
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