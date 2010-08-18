Семейные страсти Алексея Панина набирают новые обороты. Напомним, некоторое время назад актер никак не мог поделить своего ребенка с бывшей супругой. А на днях Панина, якобы похитившего свою дочь, и вовсе объявили в федеральный розыск. Причина – отказ артиста передать дочь своей бывшей жене по решению суда. Как артист признался «АН», в ближайшее время он намерен подать встречный иск, так как не доверяет судьбу своей малышки экс-супруге Юлии. Якобы бывшая ранее злоупотребляла алкоголем и неоднократно бывала в соответствующих лечебных заведениях. В Выборге на кинофестивале, который «жюрил» Панин, некоторые коллеги открыто поддержали актера и даже предложили свою помощь. Среди сочувствующих оказалась и Людмила Гурченко. Чтобы поддержать артиста, Людмила Марковна даже публично пошутила, что после объявления Панина в федеральный розыск его обязаны будут знать в лицо не только поклонники кино, театра и бульварной прессы, но и официальные государственные структуры.