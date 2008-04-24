//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Кому в Голливуде жить хорошо

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Александр Славуцкий ]

Кому в Голливуде жить хорошо

 – В МОСКВУ, насколько я понимаю, вы приехали раскручивать новый фильм?

 – Совершенно верно, вышел мой новый фильм, который в российском прокате называется «Форсаж да Винчи». Я играю русского гонщика, который вместе с профессором (Дэвид Кэррэдайн) ищет сокровища в Москве. Бюджет фильма порядка девяти миллионов долларов. Во всем мире, кроме России, он выйдет как боевик. А специально для нашей страны и СНГ с помощью сценаристов «Камеди Клаб» его перемонтировали и сделали комедийным. «Форсаж» уже собрал у нас хорошую кассу и был в десятке лидеров три недели подряд, причем без какой-либо телерекламной поддержки. Хотя лично я люблю картины приключенческого жанра. Сейчас выходит DVD, на котором представлены обе версии фильма, и зритель сам сможет выбрать, какая из них ему ближе.

 – А причем тут да Винчи?

 – Это кличка мистического персонажа-убийцы, о котором никто ничего не знает. Мы спародировали и «Код да Винчи», и фильмы про Джеймса Бонда –все цитаты оттуда.

 – Я слышал о каком-то романтическом приключении, произошедшем на съемках между вами и Шерилин Фенн, известной нашему зрителю по «Твин Пиксу».

 – Мы снимали гонки на стадионе – 200 машин, тысяча человек массовки. Шерилин долго ждала своей сцены поцелуя. А какая-то добрая душа подливала ей в кофе коньячок – чтобы не мерзла. И к вечеру, когда все уже были обессилевшие, я, двухметровый, поднимаюсь на сцену, а она, невысокого роста, прыгает и виснет на мне. И целует совсем не целомудренно – не по сценарию. А я ведь пригласил жену посмотреть на съемки именно в этот день! Я был в ужасе. Конечно, ситуацию мы разрулили. Жена понимает, что я артист. С другой стороны, мне сложно представить, чтобы Катя была актрисой и начала с кем-то целоваться по сценарию…

 – Вы часто отказываетесь от ролей в Голливуде?

 – Я принципиально не принимаю участия в проектах, где русские показаны стереотипными бандитами, злодеями. Раньше мне такое часто предлагали. Мне искренне не нравится, когда замечательные российские актеры настолько мечтают попасть в Голливуд, что соглашаются играть алкоголиков или отморозков, причем за минимальные деньги. Когда известный человек ползает на коленях – это неправильно. Свою страну нужно прославлять. И в фильмах, которые я сейчас продюсирую или в которых сам снимаюсь, русские всегда представлены героями. Американцы это уважают. Это помогло мне занять там свое место.

 – В Америке вы навсегда или это временный этап жизни?

 – Я остаюсь российским гражданином. У меня российский паспорт и вид на жительство в Калифорнии. Но сделать международную карьеру можно только в Голливуде. Мой предыдущий фильм – «Московская жара» –был продан в 66 стран. Особенно было приятно, что мировая премьера фильма прошла в Москве. То же было и с «Форсажем да Винчи». Может быть, большую часть времени я провожу в Америке, но, по сути, никуда из России не переехал и стараюсь возвращаться сюда как можно чаще.

 – Свою виллу в Голливуде вы уже построили?

 – Нет. Я из простой советской семьи, у нас даже дачи никогда не было. Поэтому к идее обзавестись собственным загородным домом я отношусь достаточно прохладно. Мой друг Майкл Йорк хотел, чтобы я купил дом рядом с его домом. Одна его приятельница продавала свою виллу неподалеку, но я отказался. У меня хорошая, просторная квартира, в ней много комнат. И стоит она немного меньше, чем вилла. Но я не люблю роскошь, просто хочу хорошо жить.

 – В Голливуде и правда все так красиво, как на обложке глянцевого журнала?

 – Если вы – Джордж Клуни, то все красиво и здорово. Правда, лет 13 назад, когда Клуни был в моем возрасте, он снимался в сериалах типа «Возвращения помидоров-убийц». По статистике, в Голливуд каждую неделю приезжают около десяти тысяч человек. Причем, совсем не простых ребят: модели, спортсмены, чемпионы, актеры. Когда вы там окажетесь, то увидите, что в ресторанах –самые красивые официантки, машины паркуют самые крепкие ребята. Днем они работают, а ночью бегают на кастинги. И многие не замечают, что стареют, почти как в «Сказке о потерянном времени». Люди теряют годы, а то и десятилетия.

 – Вам случалось сталкиваться с тамошними аутсайдерами?

 – В любом голливудском ресторане рядом с молодой симпатичной официанткой вы увидите 60-летнюю. Она тоже очень симпатичная, но как 30 лет назад ходила на кастинги для молоденьких, так и сейчас ходит на просмотры для дам в возрасте. По официальным данным американского кинопрофсоюза, в который входят порядка 100 тыс. человек, около 90 тыс. не могут заработать и трех тысяч долларов в год как актеры. А три тысячи – это примерно одна неделя работы. То есть 90% членов этого профсоюза и одной недели не работают как актеры. Там все чрезвычайно жестко.

 – А как в Голливуде происходит дружеское общение – в кафе, барах, на пикниках?

 – По-разному. Например, Шварценеггер иногда приглашает меня на завтрак к восьми утра. Мой друг Майкл Йорк часто зовет на свои спектакли. Он сейчас вернулся на сцену, поет партию короля Артура в «Рыцарях круглого стола». Еще я дружу с Мэриэл Хемингуэй – внучкой великого писателя. Слушать истории про ее деда, которые ей рассказывал отец, – это потрясающе интересно. С Сильвестром Сталлоне помимо спортзала я общаюсь в сигарном клубе. К Стивену Сигалу мы заезжаем в гости на большое ранчо. Слушаем, как он играет на балалайке, которую я ему привез из России. Стивен очень хорошо играет на гитаре, даже альбом записал. И балалайку легко освоил.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Не успело общество опомниться от сообщений о том, что «закрыли» экс-минисра «Открытого правительства» Михаила Абызова, как приходит новость о задержании еще одного достойного человека, бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева...

//В мире

Гипотетический сценарий победы России в войне с Украиной озвучил экс-глава СБУ

Гипотетический сценарий победы России в войне с Украиной озвучил экс-глава СБУ

Озвучен гипотетический сценарий победы России в военном конфликте с Украиной. По данному вопросу некоторое время назад высказался Евгений Марчук, бывший глава украинской Службы безопасности.

//В мире

США хотят ввести новые санкции против России из-за Венесуэлы

США хотят ввести новые санкции против России из-за Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что власти Соединённых Штатов разрабатывают решения, как заставить Россию вывести своих военных с территории южноамериканского государства.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

В России с 29 марта вступили в силу законы о блокировке фейковых новостей

В России с 29 марта вступили в силу законы о блокировке фейковых новостей

В России с 29 марта начали действовать законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти. Президент РФ Владимир Путин подписал этот закон 18 марта 2019 года.

//В мире

Бывший депутат Рады выявил единственный шанс Петра Порошенко на выигрыш выборов

Бывший депутат Рады выявил единственный шанс Петра Порошенко на выигрыш выборов

Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады, рассказал, что поможет Петру Порошено переизбраться на второй срок. Соответствующее заявление экс-парламентарий сделал в разговоре с представителями российских СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

«ГРИНН» решил финансовые вопросы

«ГРИНН» решил финансовые вопросы

В прошлом году отдельные СМИ писали о том, что одна из крупнейших компаний ЦФО РФ – АО «Корпорация «ГРИНН» - близка к банкротству, продается и может вовсе «исчезнуть с карты Черноземья». Об этом заявляли и местные аналитики в региональной прессе

//Общество

Где продукты лучше: в России или Европе?

Где продукты лучше: в России или Европе?

Что едим мы и ест Европа? Насколько безопасны продукты, попадающие в наш холодильник? К каким хитрым маркетинговым ходам прибегают продавцы и производители пищевой продукции? По«АН» изучили ответы экспертов в области питания на эти и другие вопросы.

//В мире

«Расшифрован» прогноз Нострадамуса о покушении на Трампа и угрозе новой войны

«Расшифрован» прогноз Нострадамуса о покушении на Трампа и угрозе новой войны

Британец Крейг Хэмилтон-Паркер заявил, что смог «расшифровать» предсказание французского астролога Нострадамуса на ближайшие два года. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах СМИ.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей

Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели убийство мужа в Тверской области, чемпионат по горнолыжному спорту на Камчатке и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Новости СМИ2

//Спорт

Ирина Роднина оценила результаты Загитовой и Медведевой на чемпионате мира

Ирина Роднина оценила результаты Загитовой и Медведевой на чемпионате мира

Легендарная фигуристка Ирина Роднина оценила результаты чемпионата мира по фигурному катанию, который состоялся в Японии. Алина Загитова завоевала золотую медаль, Евгения Медведева - бронзу.

//Общество

В МВД сообщили о наказании высокопоставленных сотрудников ГИБДД за ДТП на Можайском шоссе

В МВД сообщили о наказании высокопоставленных сотрудников ГИБДД за ДТП на Можайском шоссе

МВД провело служебную проверку ДТП, в результате которого при столкновении на Можайском шоссе автомобилей "Мерседес Гелендваген" и "Нива" погибли женщина и ребенок. Наказаны несколько офицеров полиции.

//В мире

У Порошенко вспомнили про пугалки про хакеров

У Порошенко вспомнили про пугалки про хакеров

Избирательный штаб Петра Порошенко подвергся атакам, которые были названы хакерскими. Соответствующее заявление главы секретариата партии «Блок Петра Порошенко» Максима Саврасова распространили украинские масс-медиа.

//В мире

Порошенко завалил избирательную кампанию деньгами, чтобы выиграть

Порошенко завалил избирательную кампанию деньгами, чтобы выиграть

Глава выборного штаба Порошенко Виталий Ковальчук назвал сумму, которую тот потратил на то, чтобы сохранить за собой пост президента. В конце марта на Украине состоятся выборы, и действующий президент входит в число аутсайдеров.

//Общество

Неизвестные устроили стрельбу около площади Гагарина в Москве, один человек ранен

Неизвестные устроили стрельбу около площади Гагарина в Москве, один человек ранен

В Москве неизвестные люди в пятницу, 29 марта, устроили стрельбу у станции МЦК "Площадь Гагарина". Полиция не получала сообщений о стрельбе.

//Общество

Вячеслав Дацик "в целях воспитания" избил своего сына

Вячеслав Дацик "в целях воспитания" избил своего сына

В сети обсуждают инцидент с избиением Вячеславом Дациком его несовершеннолетнего сына. Ксения Дацик - мама детей бойца Ярослава и Василисы - была вынуждена обратиться в полицию.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Актриса Софья Каштанова родила еще два месяца назад

Актриса Софья Каштанова родила еще два месяца назад

Поклонники актрисы сериалов "Полицейский с Рублевки" и "Психологини" Софьи Каштановой догадовались, что она готовится стать мамой. Сама Каштанова молчала, а тактичные люди не лезли с вопросами.

//Общество

У Медведева нет претензий к тому, что делал Абызов

У Медведева нет претензий к тому, что делал Абызов

Премьер-министр РФ доволен работой ведомства, которое возглавлял министр Абызов. Заявление Дмитрия Медведева прозвучало в прямой линии в рамках общения с пользователями социальной сети «В контакте».

//Общество

Медведев рассказал о любви к социальным сетям

Медведев рассказал о любви к социальным сетям

В пятницу, 29 марта, премьер-министр Дмитрий Медведев провёл прямой эфир в социальной сети "Вконтакте", где рассказал подписчикам почему стал реже появляться в соцсетях и своей любви к Instagram.

//Общество

В Смоленске похоронили женщину и девочку, погибших в ДТП с "Гелендвагеном"

В Смоленске похоронили женщину и девочку, погибших в ДТП с "Гелендвагеном"

В Смоленске похоронили женщину и девочку, погибших в ДТП с "Гелендвагеном" в Москве. Оксане Роменковой было 34 года, ее дочери - 11 лет. Семья жителей Смоленска ехала на"Нива" в Москву.

//Шоу-бизнес

Стали известны подробности кражи у актрисы Елены Кориковой

Стали известны подробности кражи у актрисы Елены Кориковой

У актрисы сериала "Бедная Настя" Елены Кориковой из машины, стоявшей около торгового центра, вытащили кошелек. Правоохранительные органы провели проверку и не нашли даже намёка на преступление. Позже главным подозреваемым оказался кот.

//В мире

Путин и члены Совбеза обеспокоены, что другие страны вмешиваются в дела Венесуэлы

Путин и члены Совбеза обеспокоены, что другие страны вмешиваются в дела Венесуэлы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что другие страны планируют продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. Такое заявление обеспокоило Владимира Путина и членов Совета безопасности.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Американцы унижают Россию, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью
2

Самый известный судмедэксперт Британии назвал точную причину смерти принцессы Дианы
3

«Золинштурмбаннфюрер» попалась на крупном мошенничестве
4

Водитель джипа удивился, что ему не уступили дорогу, и решил выяснить отношения с шофером "Жигуленка"
5

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры