Каникулярный советник

В МАЕ и начале лета телеканалы еще радовали зрителей многочисленными премьерами. Пошли даже разговоры, что телесезон на этот раз не будет знать летнего перерыва. Но теперь можно сказать, что летние каникулы на ТВ хоть и с запозданием, но начались. По-другому в нашем климате и быть не может! До конца августа публичная телевизионная жизнь замерла.

Телезрители наслаждаются летом, а каналы отдыхают от жесткой конкурентной борьбы и работают над осенними премьерами. На экране сейчас можно увидеть разве что фильмы и программы, которые завоевали хорошие цифры рейтингов за последнее время. Это - «Сыщики», «Улицы разбитых фонарей», «Ландыш серебристый», «Секс в большом городе» и другие. На СТС 7 июля (историческое событие!) покажут последнюю новую серию «Не родись красивой» и сразу же начнут повтор.

На этом историю про «Не родись...» планируется закончить. И все же у телевизионного лета свои достоинст­ва - те, кто зимой не видел или желает еще раз посмотреть свои любимые фильмы и программы, могут сделать это сейчас, в обстановке летнего отдыха! Ну и, конечно, не пропустите событие года - финал чемпионата мира по футболу. Воскресенье, 9 июля, Первый канал, 21.45!