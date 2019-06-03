Индийская актриса Приянка Чопра заступилась за свою бывшую коллегу по шоу-бизнесу, а ныне супругу принца Великобритании Гарри герцогиню Сассекскую Меган Маркл. По словам знаменитости, критика, обрушенная в адрес королевской особы является порождением расизма.

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Чопра объяснила, что многие с трудом могут принять тот факт, что в британскую королевскую семью вошла женщина, которая представляет две расы, - передаёт мнение знаменитости издание "The Sunday Times".

Актриса отметила, что Меган Маркл сможет справиться с критикой в свой адрес в СМИ , потому что пройдя через многое, смогла остаться собой. По её словам, она была знакома с герцогиней задолго до того, как она стала членом королевской семьи и родила наследника принца, поэтому верит, что Меган всё та же девушка, что была раньше.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал публично Меган Маркл "злобной" из-за её высказываний в его адрес в прошлом. После американский лидер забрал свои слова обратно и потребовал средства массовой информации извиниться перед ним.