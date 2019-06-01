Вера Брежнева призналась, какая работа для нее самая сложная и ответственная

Певица и одна из самых красивых артисток Вера Брежнева опубликовала фото со старшей дочкой Соней призналась, какая работа для нее самая сложная и ответственная. Соня - выпускница, закончила школу.

Обычно большинство мам плачут, глядя на своих детей, выпускающихся из школы. Закончилось детство. Впереди взрослая жизнь. Прослезилась на выпускном Сони и ее известная мама.

Вера Брежнева выложила в Инстаграм фото с красавицей-дочерью и написала пост: "Моя выпускница. И пусть не верится (это со временем все же придёт), что сегодня моя старшая доченька окончила школу . но это такое приятное чувство - смесь любви, гордости, щемящей тоски и восхищения. И сегодня ещё раз убедилась, что самая сложная и ответственная работа - это быть родителем. Пусть наши дети будут лучше нас, успешнее нас, свободнее нас, счастливее нас. Поздравляю всех выпускников этого года и их родителей"