Сегодня пройдет финал шоу «Песни» на ТНТ, а в Сети уже начали сливать имена победителей

Сегодня состоится финал шоу «Песни» на канале ТНТ. А в Сети уже начали сливать информацию о победителях и говорят, что места распределятся именно так.

Первое место займёт SLAME и получит контракт с Black Star. Ему же достанутся и заветные 6 миллионов рублей. Tritia - второе место и контракт с Gazgolder. Третье место будет у Amchi, четвертое – у Ксении Минаевой, а Анна Боронина получит контракт с Black Star.

Нет, мы понимаем, что спойлерить нехорошо, но, когда в интернете натыкаемся на случайное фото SLAME с статуэткой победителя в руках, мысли в голову приходят сами собой. Хотя может просто дали подержать, всякое же бывает. Но Telegram-канал «Светская хроника», ссылаясь на инсайдерскую информацию написал, что места на шоу распределяться именно так.

Ну, что же, посмотрим.