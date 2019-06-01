Анастасия Волочкова отреагировала на решение мэра Анапы Юрия Полякова отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по заказу концертной программы" балерины. Волочкова и Анапа. Кто остался без шпагата?

Изначально Анастасию совершенно не расстроило данное решение: "Не получилось в этом городе - будет другой", - сказала Волочкова, чьи слова озвучила PR-директор артистки Наталья Ракицкая.

"Я всю жизнь работаю в сфере культуры, знаю ее досконально и, конечно, хорошо понимаю, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне", - заявила заслуженная артистка.

Однако позднее балерина согласилась выступить бесплатно, добавив, что не обговаривала с чиновником оплату своего выступления, поэтому удивлена, откуда он взял сумму в 639 тысяч рублей.

При этом решение Полякова она назвала обыкновенным пиаром: "Мэр Анапы решил пропиариться за мой счет, показать всем, какой он рачительный хозяин", - цитирует Волочкову интернет-портал РИА Новости.