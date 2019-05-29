Гоген Солнцев хотел бы жениться на Алле Пугачевой

Звезда "Дома-2" Гоген Солнцев, состоящий в браке с 64-летней Екатериной Терешкович, удивил поклонников заявлением, сделанным накануне на свой страничке в социальной сети Instagram.

Тридцативосьмилетний шоумен опубликовал фотографию, на которой запечатлен в обнимку с женщиной, внешне напоминающей Примадонну российской эстрады. Но привлекла внимание фанатов подпись к снимку.

Солнцев упомянул о неких проблемах в отношениях с нынешней супругой и предположил, что его семейная жизнь вполне могла бы сложиться совсем по-другому, если бы он женился на Алле Борисовне Пугачевой.

"Конечно, непонятно, как отреагировал бы Макс, на мое предложение руки и сердца замужней даме, матери троих детей, но, чем черт не шутит)", - написал Гоген (орфография и пунктуация охранены - прим. ред.).

При этом он отметил, что время "сослагательного наклонения не имеет" и выразил надежду, что в паре телеведущего Максима Галкина и Примадонны царит больше семейного счастья, нежели сейчас у него самого.