Как заплатить за ужин с популярной актрисой миллион, а в итоге оказаться в полиции, жалуясь на одиночество и обман

Московский бизнесмен Николай Рыбочкин заплатил миллион рублей за вечер с популярной актрисой, а в итоге оказался в полиции, где пожаловался на одиночество и обман.

У предпринимателя Николая Рыбочкина было важное мероприятие, на котором он так хотел блеснуть красивой и желательно популярной спутницей. А поскольку таковой не имелось, то единственное спасение – служба эскорта.

Он раздобыл телефончик менеджера, который пообещал ему на выбор любую актрису или даже актера российского шоу-бизнеса. Коля мелочиться не стал, гулять так гулять, решил он и «заказал» себе звезду сериала "Мажор" Любовь Аксёнову. Менеджер после долгих согласований назвал цену - 15 тысяч долларов за вечеринку. Бизнесмен перевёл почти миллион рублей на указанную ему карту и отправился в ресторан.

Когда в назначенное время к нему никто не приехал, Николай занервничал, начал звонить менеджеру, но тот трубку не брал и на смс не отвечал. Помаявшись в гордом одиночестве, предприниматель решил вернуть кровно заработанные деньги и отправился в пресненское отделение полиции, где сотрудники объяснили ему, что ни он первый не он последний попался на удочку мошенников, предлагающих провести время в компании популярных артистов по сходной цене, сообщает telegram-канал "BAZА"

А муж Аксеновой ответил, что «Люба никогда не эскортила, не эскортит и эскортить не будет. Тем более за миллион».