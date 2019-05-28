Леонид Якубович почти 30 лет ведет шоу "Поле чудес". Поклонники этой телепрограммы каждую пятницу стремятся к телевизору "на встречу" со своим любимым Якубовичем. Ведущий "Поля чудес" рассекретил тайны, происходящие на съемках программы.

По признанию Якубовича, как только на съемках "Поля чудес" раздается команда "мотор", он мгновенно получает от этого процесса удовольствие. По его словам, если он перестанет получать от своей работы удовольствие, то телезрители сразу по его глазам определят - ему перестало нравиться, надоело.

Леонид Якубович не понимает, как "Поле чудес" пользуется популярностью у людей уже 29 лет. По рассказу Якубовича, иногда родители очень хотят, чтобы их ребенок показал на "Поле чудес" какой-нибудь номер, а малыш стесняется, зажимается. Тогда он лично разговаривает с ребенком, просит показать номер только ему. Как правило, ему удается раскрепостить детей, и они выходят на сцену.

В интервью передаче "Абонент доступен" на радио Baltcom Якубович рассказал, что съемка одной программы идет более двух часов, и в процессе бывает много душевных историй.

Но в эфире "Поле чудес" идет только час, напоминает Daily Storm. Поэтому много интересных моментов остается за кадром.

Сам Леонид Якубович ни разу не смотрел "Поле чудес".