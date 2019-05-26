Лазарев в шуточной форме отреагировал на рождение дочери
26 мая 2019, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]
Известный певец Сергей Лазарев отреагировал на сообщение о рождении дочери. Отмечается, что ранее говорилось, что среди приближённых к певцу на одной из музыкальных премий шло обсуждении о рождении второго ребёнка, - сообщает kp.ru.
Сам артист воспринял новость с удивлением.
"Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах - дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!", - высказался в шуточной форме Лазарев.
Позже певец выложил в Instagram stories, в которой его маленький сын крутит пальцев у виска с подписью: "Тут как бы мой сын показывает некоторым".