Лазарев в шуточной форме отреагировал на рождение дочери

Известный певец Сергей Лазарев отреагировал на сообщение о рождении дочери. Отмечается, что ранее говорилось, что среди приближённых к певцу на одной из музыкальных премий шло обсуждении о рождении второго ребёнка, - сообщает kp.ru.

В СМИ заявили, что Лазарев стал отцом во второй раз

Сам артист воспринял новость с удивлением.

"Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах - дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!", - высказался в шуточной форме Лазарев.

Позже певец выложил в Instagram stories, в которой его маленький сын крутит пальцев у виска с подписью: "Тут как бы мой сын показывает некоторым".