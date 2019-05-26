В СМИ заявили, что Лазарев стал отцом во второй раз

В СМИ сообщили о том, что у Сергея Лазарева родился второй ребёнок. У певца уже есть сын Никита. Предполагается, что в скором времени Лазарев может сообщить о рождении дочери официально.

О появлении сына Никиты Сергей Лазарев рассказал публично, когда ребёнку уже исполнилось два года. О том, кто мать ребёнка, не известно. Певец всегда подчёркивал, что стремится оберегать свою личную жизнь от внимания общественности.

Теперь же Лазарева подозревают в том, что и сына, и дочь ему родила суррогатная мать, передаёт МК. Сам певец гуляющие вокруг его персоны слухи никак не комментирует.