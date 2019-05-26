Телеведущая Екатерина Андреева покорила поклонников ярким образом для отдыха на Крите

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева покорила пользователей сети своим ярким образом для отдыха на Крите. 57-летняя знаменитость выбрала нестандартный наряд для прогулки на яхте.

На снимках, которые Екатерина опубликовала накануне на своей страничке в социальной сети, можно увидеть женщину, одетую в длинную синюю накидку с нарисованными цветами. Наряд эффектно развевался при порывах ветра, создавая романтическое настроение.

Для защиты лица от солнца Андреева выбрала нестандартный головной убор – пластиковый козырек синего цвета. Многие отметили, что телеведущая обладает прекрасным чувством стиля и выглядит значительно моложе своих лет.