Иосиф Пригожин считает дочь Алсу талантливой и готов продюсировать девочку

Иосиф Пригожин считает дочь певицы Алсу 10-летнюю Микеллу Абрамову талантливой и готов продюсировать девочку. По мнению музыкального продюсера, работающего с такой таланливейшей исполнительницей, как его жена Валерия, Микелла может сделать фантастическую карьеру как артистка.

Общественность заговорила о дочери Алсу после участия девочки в шоу "Голос.Дети". Дочка певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла победила в финале 6-го сезона детского "Голоса" по итогам зрительского голосавания. Но итоги конкурса были опротестованы.

24 мая состоялся спецвыпуск шоу. Микелла от участия в нем отказалась. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст лично объявил победителями всех финалистов. Абрамова получила призы как победитель.

По мнению Пригожина, высказанному в интервью радиостанции "Говорит Москва", решение Первого канала наградить всех участников финала было мудрым. А дочь Алсу, как он считает, могла пропустить спецвыпуск в связи с "психологической травмой".

"Потому что когда тебя пинают ногами, это очень сложно пережить взрослому человеку, а когда мы говорим о детях - особенно", - пояснил свою точку зрения Пригожин.