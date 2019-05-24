Скончался скандально известный российский режиссёр Кирилл Ганин
24 мая 2019, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
22 мая ушел из жизни художественный руководитель и директор Московского концептуального театра Кирилл Ганин. Причиной его смерти стало двустороннее воспаление легких, а также дисфункция печени.
Спектакли Ганина известны тем, что некоторые растроганные происходящим действием зрители не выдерживают накала страстей, выходят обнаженные на сцену и становятся полноправными актерами театра в лучших традициях Hungry Duck.