Скончался скандально известный российский режиссёр Кирилл Ганин

22 мая ушел из жизни художественный руководитель и директор Московского концептуального театра Кирилл Ганин. Причиной его смерти стало двустороннее воспаление легких, а также дисфункция печени.

Спектакли Ганина известны тем, что некоторые растроганные происходящим действием зрители не выдерживают накала страстей, выходят обнаженные на сцену и становятся полноправными актерами театра в лучших традициях Hungry Duck.