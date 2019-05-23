Джоли и Питт решили помириться ради детей

СМИ сообщили о примирении Анджелины Джоли и Брэда Питта. В прошлом самая красивая пара Голливуда решила возобновить хорошие отношения, чтобы иметь возможность участвовать в воспитании детей.

Известно, что после развода Джоли и Питт долгое время не могли прийти к компромиссу касательно воспитания шестерых детей. Теперь же бывшие супруги пришли к выводу, что нужно наладить отношения, передаёт «Московский комсомолец».

«Оба поняли, что нужно двигаться дальше. Больше никакой драмы. Вся пыль осела», - рассказали инсайдеры.