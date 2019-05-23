Лобода не появится на повторном финале шоу «Голос. Дети»

Светлана Лобода заявила, что не станет принимать участие в спецвыпуске телешоу «Голос. Дети», который состоится в пятницу, 24 мая. Переснять финал конкурса решили из-за скандала, вызванного победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой.

Во время шоу Светлана Лобода стала наставницей девочки. Певица объявила, что не сможет присутствовать на съёмках, поскольку в этот день будет находиться на гастролях в Казахстане, сообщает МК. Пресс-секретарь Лободы отметила, что спецвыпуск шоу будет проходить в прямом эфире, а потому у исполнительницы нет возможности поучаствовать в съёмках программы заранее.