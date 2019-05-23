Ноги модели необычной формы активно обсуждают пользователи в Сети

Американский дизайнер Мансур Гавриель поделился с поклонниками снимками из своей новой коллекции. На одной из фотографий изображены ноги модели в кожаных белых балетках. Пользователей ужаснуло изображение, которое они увидели в Сети.

Подписчики стали активно обсуждать не обувь, которую хотел показать дизайнер, а форму ноги, которая выбрана для демонстрации:

"Что, черт возьми, происходит со стопой и ногой модели?"

"Это фото похоже на сцену из фильма ужасов, оно чуть не свело меня с ума"

"...болезненное тело. Удалите!"

"Это фото меня напугало на секунду!"

"Проблемы с фотошопом?"

Позже выяснилось, что выраженная худоба и странная ступня модели всего лишь оптическая иллюзия.