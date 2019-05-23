Ноги модели необычной формы активно обсуждают пользователи в Сети
23 мая 2019, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]
Американский дизайнер Мансур Гавриель поделился с поклонниками снимками из своей новой коллекции. На одной из фотографий изображены ноги модели в кожаных белых балетках. Пользователей ужаснуло изображение, которое они увидели в Сети.
Подписчики стали активно обсуждать не обувь, которую хотел показать дизайнер, а форму ноги, которая выбрана для демонстрации:
"Что, черт возьми, происходит со стопой и ногой модели?"
"Это фото похоже на сцену из фильма ужасов, оно чуть не свело меня с ума"
"...болезненное тело. Удалите!"
"Это фото меня напугало на секунду!"
"Проблемы с фотошопом?"
Позже выяснилось, что выраженная худоба и странная ступня модели всего лишь оптическая иллюзия.
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