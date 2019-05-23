Настя Каменских и Потап сегодня сыграют свадьбу. А позже родят красивых детей

Участники дуэта Настя Каменских и Потап - Алексей Потапов - поженятся. Сегодня, 23 мая, состоится свадьба знаменитостей. Свадьбу будут гулять в одном из ресторанов под Киевом. Говорят, уже с утра туда везут все необходимое для проведения праздника.

По слухам, свидетелем на свадьбе будет не кто-нибудь, а бывшая жена Потапа Ирина Горовая. Слухи о том, что Потам и Настя не просто работают вместе, а у них любовь появились очень давно. Еще пять лет назад их "застукали" на отдыхе на Кубе. Тогда Потапенко был еще женат на продюсере Ирине Горовой, которая родила ему сына.

Настя Каменских и Потап впервые подтвердили информацию об отношениях. "Спасибо, Потап, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь", - сказала перед свадьбой артистка. "Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой сегодня женюсь. Это лирика о самом главном – о союзе наших галактик, о нашей любви", - рассказал артист о песне, посвященной любимой.

Потап надеется, что у них с Настей родятся красивые дети.