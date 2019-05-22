Тарантино рассказал, почему не хотел жениться до 55 лет

Известный американский режиссёр Квентин Тарантино поделился с журналистами, почему не планировал жениться до 55 лет. По его словам, он хотел, чтобы его супругой была "идеальная женщина".

"Я женился полгода назад. Моя жена сидит перед вами. Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю, почему - я просто ждал идеальную женщину", - рассказал на Каннском фестивале режиссёр, передаёт РИА Новости.

Напомним, что 27 марта 2019 года Тарантино исполнилось 56 лет.

На Каннском фестивале он представил новую кинокартину, в которой снялись популярные голливудские актёры - Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. Отмечается, что Квентин Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет.