Жена Дмитрия Диброва Полина показала фото в оригинальном слитном купальнике

Жена Дмитрия Диброва модель из Ростова-на -Дону Полина показала фото в оригинальном слитном купальнике. В браке журналиста, телеведущего и ростовской красавицы родились три сына.

В Набережных Челнах женщину не пустили в бассейн в раздельном купальнике. Роспотребнадзор дал разъяснения

Полина выросла в теплом крае, понятно, любит жару и с нетерпением ждет, когда можно открыть купальный сезон. Пока поплавала в бассейне. Девушки в Инстаграм заинтересовались интересным купальником.

"Очень красивая- купальник класс!!", - оценили в комментариях и красавицу-женщину и ее модный слитный купальник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova)21 Май 2019 в 3:46 PDT



Иногда начальство бассейнов не пускает женщин в раздельных купальниках. Об этом пишут в соцсетях.

По правилам, женщины могут сами выбирать удобный купальник, и плавать в бассейне как в слитном, так и в раздельном.