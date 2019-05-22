Жена Дмитрия Диброва Полина показала фото в оригинальном слитном купальнике
22 мая 2019, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]
Жена Дмитрия Диброва модель из Ростова-на -Дону Полина показала фото в оригинальном слитном купальнике. В браке журналиста, телеведущего и ростовской красавицы родились три сына.
Полина выросла в теплом крае, понятно, любит жару и с нетерпением ждет, когда можно открыть купальный сезон. Пока поплавала в бассейне. Девушки в Инстаграм заинтересовались интересным купальником.
"Очень красивая- купальник класс!!", - оценили в комментариях и красавицу-женщину и ее модный слитный купальник.
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Иногда начальство бассейнов не пускает женщин в раздельных купальниках. Об этом пишут в соцсетях.
По правилам, женщины могут сами выбирать удобный купальник, и плавать в бассейне как в слитном, так и в раздельном.