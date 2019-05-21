Пугачева показала милое видео, как она с двойняшками Лизой и Гарри пушествует по реке на лодке в Подмосковье

Алла Пугачева устроила своим младшим детям двойняшками Лизой и Гарри путешествует по реке на лодке в Подмосковье. Три лодки, как обратила внимание Лиза Галкина, все зеленого цвета, одновременно отчалили и направились в путешествие. Девочка думала, что лодки должны быть исключительно коричневыми.

Пятилетнему Гарри доверили грести. Пугачева затянула: "Из-за острова на стрежень..."

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)20 Май 2019 в 9:18 PDT

Алла Борисовна послала видео папе детей Максиму Галкину. Глава семейства в эти дни находится на гастролях в Израиле.

В лодке малыш Гарии не удержался и похвалился велосипедом, на котором он гоняет как на мотоцикле. Гарри растет сообразительным и умелым. Уже держит в руках инструменты и ремонтирует вентиляционный люк, прокладывает провода. О чем тоже свидетельствует видео.