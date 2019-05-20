Брэдли Купера увидели с новой девушкой

Известного голливудского актёра Брэдли Купера заметили в компании неизвестной девушки. Купер недавно расстался с российской топ-моделью Ириной Шейк, с которой прожил вместе 4 года.

СМИ: Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались

Брэдли Купера недавно обвиняли в измене жене. Актёра заподозрили в романе с певицей Леди Гагой, с которой они вместе снимались в фильме. Однако приближённые к паре уверяют, что Купер и Шейк просто не смогли вписать отношения в свой рабочий график.

Теперь же актёра заметили вместе с неизвестной блондинкой. Мужчина держал свою спутницу за руку и нёс её сумочку. Многие поклонники не верят в то, что Купер так быстро оправился после расставания и предполагают, что у него появился двойник, передаёт BIMRU.