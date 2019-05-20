Скарлетт Йоханссон в третий раз собралась замуж

Голливудская актриса и одна из самых желанных женщин планеты Скарлетт Йоханссон в очередной раз собралась замуж. На этот раз супругом «Чёрной вдовы» станет американский комик Колин Жост.

Актриса и комик вместе уже два года. Известно, что Йоханссон и Жост помолвлены, но с датой свадьбы пара пока не определилась, сообщает «Российская газета».

В жизни Йоханссон это не первый брак. Ранее актриса уже дважды была замужем. Первым её супругом стал актёр Райан Рейнольдс, после рассьавания с ним Скарлетт вышла замуж за журналиста Ромена Дориака, от которого родила дочь. Для Жоста брак с Йоханссон станет первым.