Телевизионщики готовят сразу двух звездных холостяков, которые поженятся, если не найдут себе пару

Телевизионщики уже не знают, как привлечь внимание зрителей. Интернет и YouTube-каналы составляют такую жесткую конкуренцию, что приходится каждый раз придумывать, чем удивить аудиторию. И тут уже все средства хороши.

На этой неделе представители канала ТНТ заявили, что запуск 7-го сезона шоу «Холостяк» откладывается на неопределенный срок. Причина проста — продюсеры не могут найти достойного мужчину на роль главного героя. Прохор Шаляпин, известный многочисленными звездными романами, решил протянуть руку помощи и предложил свою кандидатуру. Но, видимо, «вечный жених» не устроил продюсеров, или по цене не сошлись.

И вот сейчас telegram-канал «Светские хроники» сливает инсайдерсую информацию о том, что канал готовит программу с участием сразу двух холостяков - Ольги Бузовой и резидента «Comedy Club» Тимура Батрутдинова. У каждого из них на выбор будет 10 претендентов на их руку и сердце, и если они никого не выберут, то по контракту им придется пожениться.

Телевизионщики уже вовсю смеются, что обе звезды и Оля, и Тимур будут выбирать себе пару из парней. Хотя это они зря, зрители же все еще верят в такие романтические TV love story.