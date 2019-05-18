Юлия Барановская провела эксперимент с цветом волос и стала похожа на звезду Голливуда

Телеведущая Юлия Барановская провела эксперимент с цветом волос. Барановская - шатенка. Редко какая женщине не хочет примерить на себя образ блондинки. Юлия предстала блондинкой.

Теледива опубликовала в Инстаграм гламурное фото - с пышными светлыми волосами Юлия в черной комбинации лежит на кровати. "Идёт мне быть блондинкой? Да или нет?", - вопросила она подписчиков. Пользователи сети короткими ответами не ограничились. Кто-то заметил, что Юлия со светлыми волосами похожа на голливудскую актрису Дженифер Эннистон. "Красиво, до неузнаваемости! Светленькой лучше", "Вам очень идет быть блондинкой! Очень круто! Ну держитесь теперь.)" - хвалят Барановскую.

Но это был только парик. Захочет ли красить свои роскошные волосы Барановская?

Напомним, Юлия Барановская жила с Андреем Аршавиным, родила с ним троих детей. Но он потом нашел другую. А Юля стала звездой Первого канала. Детей растит одна.