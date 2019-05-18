Сергей Лазарев показал идеальный пресс в одном полотенце
18 мая 2019, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]
Известный певец и финалист Евровидения от России Сергей Лазарев поделился с поклонниками откровенным фото в полотенце и рассказал о волнительном мероприятии для него сегодня вечером. Напомним, что сегодня артист выступит в Тель-Авиве в финале конкурса под номером 5.
"Доброе утро! Впереди ответственный день!!! Мне очень нужна ваша поддержка!!! Вместе, мы — СИЛА!!! Россия!!", - написал Лазарев под фотографией в Instagram.
Подписчики восхитились шикарной фигурой артиста и пожелали ему удачи на выступлении и наборе голосов:
"Вот так и идите на сцену. Сразу первое место у России"
"Аааааааа, шо так жарко. Не убивай нас раньше времени"
"Жду с нетерпением, когда Россию объявят победителем! Moscow 2020!"
"Правильное фото перед голосованием!"
"...после этого фото миллионы голосов Ваши"