Сергей Лазарев показал идеальный пресс в одном полотенце

Известный певец и финалист Евровидения от России Сергей Лазарев поделился с поклонниками откровенным фото в полотенце и рассказал о волнительном мероприятии для него сегодня вечером. Напомним, что сегодня артист выступит в Тель-Авиве в финале конкурса под номером 5.

"Доброе утро! Впереди ответственный день!!! Мне очень нужна ваша поддержка!!! Вместе, мы — СИЛА!!! Россия!!", - написал Лазарев под фотографией в Instagram.

Подписчики восхитились шикарной фигурой артиста и пожелали ему удачи на выступлении и наборе голосов:

"Вот так и идите на сцену. Сразу первое место у России"

"Аааааааа, шо так жарко. Не убивай нас раньше времени"

"Жду с нетерпением, когда Россию объявят победителем! Moscow 2020!"

"Правильное фото перед голосованием!"

"...после этого фото миллионы голосов Ваши"