"Стареет Натали", Тарзан опубликовал снимок Наташи Королевой без макияжа

Нестареющий мачо Сергей Глушко тщательно следит за собой – уколы красоты, правильное питание, фитнес упражнения. Внешность и спортивна форма для стриптизера Тарзана - его главный рабочий инструмент. А вот свою благоверную Наташу Королеву он показал подписчикам в так сказать естественном виде - без прически и макияжа.

45-летняя звезда на отдыхе в просто платье удивила своих фанатов. Их смутило, что Наташа выглядит не так гламурно, как привыкли зрители. Поэтому на исполнительницу обрушилась волна критики. «Без грима некрасиво», «Наташа Королеа на фото и жирная!», «Скоро дочка будет выглядеть как мама Люда один в один», «Колхозница. Ей только на бахче гарбузы собирать», - возмутились пользователи, которые привыкли картинку с обложки журналов воспринимать как реальность.

Но даже те, кто вроде бы хотел подбодрить и защитить своего кумира, сделали это как-то коряво: «Приятно смотреть как человек готов к будущей старости с большим достоинством»