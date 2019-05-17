В сети появились первые снимки со свадьбы дочери Александра Серова

В сети появились первые фотографии со свадьбы дочери артиста Александра Серова. Мишель вышла замуж 11 мая. Внешность своего новоиспеченного супруга юная красотка скрывает от общественности.

Известно, что избранника Мишель Серовой зовут Роман, он занимается бизнесом. Девушка отметила, что ее отцу было тяжело принять эту ситуацию, однако в конечном итоге артист наладил контакт с женихом дочери.

Для свадебного торжества Мишель выбрала длинное платье с открытыми плечами. Талию невесты подчеркивал вышитый стразами пояс. Дочь певца сделала простую укладку и легкий макияж, а в качестве украшения надела длинные серьги. Букет состоял из нежно-розовых и белых роз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от М И Ш Е Л Ь С Е Р О В А (@mishel_serova)16 Май 2019 в 11:38 PDT