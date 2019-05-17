По мнению Пригожина, Лазарев идеально исполнил свою песню, не допустив ни единой фальшивой ноты. Продюсер в сегодняшнем разговоре с RT отметил, что Сергей с точки зрения мощного выступления был безупречен.

В списке фаворитов Иосифа Пригожина оказались также конкурсанты от Азербайджана, Нидерландов и Швеции. Он, однако, полагает, что в настоящий момент предсказать результаты "Евровидения-2019" очень сложно.