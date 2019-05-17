Музыкант и продюсер, один из наставников детского "Голоса" Максим Фадеев по поводу решения Первого канала об аннулировании результатов финала шестого сезона шоу "Голос. Дети" и проведении специального выпуска.

Скандал разгорелся после того, как победительницей шоу "Голос. Дети" была объявлена дочь певицы Алсу 10-летняя Микелла Абрамова. 16 мая после проверки итогов голосования телезрителей руководство Первого канала объявило об отмене результатов конкурса.

"Я уважаю тех, кто признает ошибки. Я абсолютно не верю в то, что Первый канал как-то спрограммировал всю эту ситуацию", - сказал Фадеев в интервью RT.

Известный музыкант Максим Фадеев считает, что организаторы шоу оказались жертвами данной ситуации. Но он выступил против проведения нового конкурса в ходе спецвыпуска передачи, запланированного на 24 мая. "Если состоится новый конкурс, то это ужасная идея. Но если это будет некий примирительный дружеский вечер, то это абсолютно правильно", — подчеркнул Фадеев.

"Голос. Дети" в гнилом болоте "Первого"