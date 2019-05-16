В Group-IB рассказали, во сколько обошлась накрутка голосов на шоу «Голос. Дети»

В компании Group-IB назвали примерную стоимость накрутки голосов в пользу победительницы шестого сезона шоу «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой. Эксперты подсчитали, что за дочь Алсу поступило более 38 тысяч «накрученных» звонков и СМС.

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«Как правило, выяснить, какая компания занималась накруткой, возможно. В среднем по рынку один "купленный" голос может стоить от 60 до 80 рублей», - рассказали в компании. Также они сообщили, что «накрученные» голоса могли обойтись в 2-3 миллиона рублей.

В Group-IB уточнили, что в их задачу не входит выяснение личности инициаторов накрутки голосов, передаёт РИА Новости.

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